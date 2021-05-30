В Петрозаводске горит гостиница «Северная»

Сегодня в 19:33 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска были привлечены для ликвидации пожара в гостинице «Северная» расположенной по адресу проспект Ленина, дом 21.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации возгорания.

Как передает с места событий, наш корреспондент все этажи проверены, информация о пострадавших отсутствует. Медики говорят, что к ним за помощью никто не обращался. // Фото: Георгий Чентемиров