30 мая 2021, 20:33
В Петрозаводске горит гостиница «Северная»
На проспекте Ленина работают пожарные
Сегодня в 19:33 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска были привлечены для ликвидации пожара в гостинице «Северная» расположенной по адресу проспект Ленина, дом 21.
В настоящее время ведутся работы по ликвидации возгорания.
Как передает с места событий, наш корреспондент все этажи проверены, информация о пострадавших отсутствует. Медики говорят, что к ним за помощью никто не обращался. // Фото: Георгий Чентемиров