30 мая 2021, 20:53
Поступила информация о погибших и пострадавших при пожаре в «Северной»
Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска подвела итоги
При пожаре в гостинице «Северная» погибших и пострадавших нет, уверены в ЕДДС карельской столицы.
«30.05.2021 г. 19:35. Пожар в гостинице "Северная". Пострадавших и погибших нет»,
– говорится в официальном сообщении службы.
На месте происшествия замечен глава города Владимир Любарский и министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов.
Владелец коптера утверждает, что сверху видно пламя вырывающееся из труб на крыше. Площадь горения достигла 100 квадратных метров
// Фото: Георгий Чентемиров