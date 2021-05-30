Поступила информация о погибших и пострадавших при пожаре в «Северной»

При пожаре в гостинице «Северная» погибших и пострадавших нет, уверены в ЕДДС карельской столицы.

«30.05.2021 г. 19:35. Пожар в гостинице "Северная". Пострадавших и погибших нет»,

– говорится в официальном сообщении службы.

На месте происшествия замечен глава города Владимир Любарский и министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов.

Владелец коптера утверждает, что сверху видно пламя вырывающееся из труб на крыше. Площадь горения достигла 100 квадратных метров

// Фото: Георгий Чентемиров