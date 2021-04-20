20 апреля 2021, 14:32
Политика

Политолог предлагает публичные дебаты между кандидатами в мэры

Будущий градоначальник Петрозаводска должен открыто обозначить свои позиции

Чем ближе реальные процедуры отбора кандидатов на разыгрываемый пост мэра Петрозаводска, тем менее интересна ситуация с конкретно претендующими персонажами. Большинство среди претендентов фигуры малоизвестные, не очень понятные и, видимо, просто создающие фон для основных участников.

Редкий кандидат, исключение, - Алексей Белянинов, выдвинутый Организацией ветеранов Афганистана. Он имеет опыт работы в городской представительной власти. Был несколько сроков депутатом Петросовета, а значит, хозяйство города знать должен.

Иначе говоря, все события по выдвижению кандидатов позволяют предположить, что скамейка запасных оказалась короткой, а очередь из желающих занять не теплое, а обжигающее пятую точку кресло не такая длинная.

Конечно, все жители Петрозаводска надеются, что, наконец, появится ясный известный горожанам кандидат, который внятно изложит хотя бы первоначальную программу действий и основные стратегические направления работы городской власти.

Всем нам было бы полезно, что бы кандидаты на очередное пятилетие управления городом публично и открыто обозначили свои позиции.

В связи с этим предлагаю: в назначенный день, перед работой комиссии, сформированной Петросоветом и Правительством, провести дебаты кандидатов в студии любой телекомпании, которая решит предоставить эфир или стрим в прямом эфире. Готов принять участие в таких дебатах в качестве медиатора, то есть ведущего. Более того, предлагаю сформировать перечень вопросов, которые горожане считают необходимым задать своему будущему градоначальнику. Иначе говоря, присылайте мне вопросы в моем Телеграмм-канале или любым другим способом, а я обязуюсь публично поставить их перед кандидатами в мэры.

Кстати, что-то похожее недавно предлагал президент России Путин президенту Америки Байдену. Но выяснилось, что у того «кишка тонка» и готов он обсуждать только важные для себя любимого проблемы, и не публично. Пока сумели удивить коммунисты, устроившие настоящее шоу с отбором возможных кандидатов.

Об этом и многом другом - Александр Чаженгин в своей авторской программе «Иначе». (Видео)

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