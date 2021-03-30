Подковерная борьба идет вокруг назначения нового главы Петрозаводска

Петрозаводчане с интересом наблюдают за интригой, которая развивается вокруг предстоящего назначения сити-менеджера Петрозаводска. Никакой ясности с возможными приемниками Ирины Мирошник на этом посту сегодня нет. Вокруг этого назначения ведут подковерную борьбу административные, политические и коммерческие группы влияния.

Правительству Карелии, обладающему самыми большими ресурсами в этом противостоянии, скорее всего удастся, наконец-то взять под контроль городскую власть.

Ведь последние почти пять лет начальство города, в лице руководителей, большинства депутатов Петросовета и подконтрольной ему администрации, зачастую вело самостоятельную политику по многим вопросам.

Все изменилось после серии громких уголовных дел, часть которых уже закончилась приговорами, а некоторые еще ждут своего завершения. Под арестом оказались как работники администрации, так и руководители Петрозаводского горсовета. Обвинения в коррупции полностью обезглавили городскую представительную власть, а теперь логично приводят к кардинальным изменениям в городской исполнительной власти.

Уже происходят назначения «темных лошадок», которые призваны произвести предварительную зачистку (если не сказать «люстрацию») чиновничьего люда города для перестройки его управления. Не переходя на личности и не копаясь в биографиях, призываемых «под ружье» борьбы за власть в Петрозаводске кадров, следует отметить странный для этих целей выбор личностей, не известных своими деловыми качествами горожанам, явно не имеющих опыта самостоятельного государственного или муниципального управления, совсем недавно появившихся в Карелии и Петрозаводске. Иначе – обеднела кадрами карельская земля. Но, как всегда, начальству, принимающему такие решения, видимо, ясен смысл и поводы.

Об этом говорит Александр Чаженгин в очередном выпуске авторского проекта «Иначе». (Видео)