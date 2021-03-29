29 марта 2021, 12:53
Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК
Председателя Центральной избирательной комиссии избрали на пять лет
Председатель Центральной избирательной комиссии России не поменялся. В результате тайного голосования большинство голосов отдали за Эллу Памфилову.
Таким образом, ее переизбрали председателем ЦИК на ближайшие пять лет, сообщает РИА Новости.
Памфилова занимала пост председателя ЦИК с марта 2016 года. На место главы ЦИК претендовал еще один человек – Александр Курдюмов, член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР. За него проголосовал один человек, в то время как кандидатуру Памфиловой поддержали 14 человек. (фото ria.ru)