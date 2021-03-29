Эллу Памфилову переизбрали председателем ЦИК

Председатель Центральной избирательной комиссии России не поменялся. В результате тайного голосования большинство голосов отдали за Эллу Памфилову.

Таким образом, ее переизбрали председателем ЦИК на ближайшие пять лет, сообщает РИА Новости.

Памфилова занимала пост председателя ЦИК с марта 2016 года. На место главы ЦИК претендовал еще один человек – Александр Курдюмов, член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР. За него проголосовал один человек, в то время как кандидатуру Памфиловой поддержали 14 человек. (фото ria.ru)