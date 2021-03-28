Тысяча от Жириновского: как пенсионерка у ЛДПР помощи просила

Пенсионерка из Петрозаводска Татьяна Иванова (имя изменено по просьбе героини) попала в сложную жизненную ситуацию. Женщина хотела помочь своей дочери с покупкой квартиры. У молодой семьи был материнский капитал, но использовать его не получалось: банк не одобрил ипотеку. А вот пенсионерке жилищный кредит оформили легко.

Проблема, однако, в том, что вложить в покупку государственные деньги при такой схеме оказалось невозможным. Хотя жилье, по сути, предназначено молодой семье и детям, официальным плательщиком значится Татьяна Иванова. Сертификат на маткапитал остался лежать мертвым грузом.

Пенсионерка рассудила, что такой порядок несправедлив, а решить вопрос могло бы изменение законодательства. И обратилась в Государственную думу, конкретно – к депутату Владимиру Жириновскому.

– Я просила поднять вопрос о материнском капитале. Пусть бы внесли поправку, чтобы выплачивать его молодым семьям, которым пожилые родители купили квартиру,

– объяснила пенсионерка.

Свой выбор адресата Татьяна Иванова объяснила просто. В 2015 году она воевала с непомерной платой за освещение общедомового имущества. Жалобы в надзорные органы не помогали. Как раз в то время в Петрозаводск приехал агитационный поезд ЛДПР. Пенсионерка пришла на вокзал и отдала сотруднику партии свое обращение. Вскоре после этого плата за ОДН заметно снизилась. Татьяна Иванова не знает, была ли между этими событиями причинно-следственная связь или так просто совпало, но хорошее воспоминание осталось.

Сейчас, однако, всё вышло по-другому.

В начале марта петрозаводчанка получила письмо из Государственной думы Российской Федерации. Первое, что смутило пенсионерку, – составители ответа неправильно написали ее фамилию и указали неверное имя. Содержание письма тоже не обрадовало. Владимир Жириновский (по крайней мере, именно его подпись стоит под ответом) начинает с фразы «Я получил ваше обращение и внимательно с ним ознакомился». А дальше – ни единой строчки по существу. Зато очень много слов за всё хорошее и против всего плохого.

«Оказание помощи нуждающимся – не разовая акция, а постоянная работа… В России большое количество людей, которым необходима поддержка… Государство обязано предоставлять льготы… Парламентская деятельность направлена на защиту интересов простых людей… У нашего народа великое будущее, вместе мы победим всех врагов России...» – и так далее.

То есть в письме вообще не говорится о том, чего просила Татьяна Иванова. Очевидно, что это стандартный текст, рассылаемый всем без разбора.

Знаменитый политик подчеркивает: «Я не перестаю повторять, что необходимо постоянно бороться с неуважением к гражданам нашей страны со стороны государства». А далее –неожиданное заявление:

«ЛДПР как оппозиционная партия не располагает огромными денежными средствами, но вам будет оказана небольшая материальная помощь. При получении квитанции на денежный перевод вы должны обратиться в почтовое отделение по месту жительства».

И квитанция вскоре пришла. Петрозаводчанке прислали одну тысячу рублей.

Идти за этими деньгами Татьяна Иванова не стала. «Материальную помощь» она посчитала именно тем самым актом неуважения со стороны власти, о недопустимости которого написал Жириновский.

– Это подачка. Я не являюсь нуждающейся, я не просила денег. Я без этой тысячи рублей проживу. Думала составить ответное письмо и отправить эту квитанцию обратно, – говорит жительница Петрозаводска. – Обидно вот что: если вы не можете помочь, так и напишите: невозможно внести изменения в законодательство. А по факту мне просто ничего не ответили.

Что характерно, даже в почтовом переводе фамилию и имя женщины переврали; пожелай Татьяна Иванова получить «тысячу Жириновского», ей бы ее просто не выдали.

Когда готовился этот текст, пенсионерка сходила в петрозаводской офис ЛДПР и осталась очень довольна визитом. Женщину внимательно выслушали и помогли составить новое обращение. Возможно, его в Москве всё же прочитают.

***

Это история – не про ипотеку, не про ЛДПР и не про Жириновского. Эта история о том, как на самом деле в органах государственной власти относятся к народу, как слышат его нужды и чаяния. Мне почему-то вспомнился закон, согласно которому дети имеют приоритетное право поступать в то образовательное учреждение, где уже учатся их братья или сестры. Дело этого яйца выеденного не стоило: затрат для бюджета никаких, Конституцию менять не надо, допишите строчку в нормативном акте – и миллионы российских родителей будут счастливы.

Но нет, решение вопроса заняло много лет, а когда поправку всё-таки приняли, депутаты комментировали это с таким видом, будто лично повторили подвиг Александра Матросова.

Просто для того, чтобы на самом деле решать проблемы граждан, нужны силы и желание. Выслать пустой ответ и тысячу рублей гораздо, гораздо легче. // Фото: duma.gov.ru