Петрозаводчане утопили мусорный контейнер в Ключевском карьере

Петрозаводчане не устают удивлять энергией, которую не знают, куда девать. В месте отдыха на Ключевском карьере был установлен мусорный контейнер, который кому-то помешал и был отправлен на дно водоема.

Возмущенный пост об этом разместил в соцсетях петрозаводчанин, дайвер Дмитрий Беленихин.

«Не один год писал в мэрию обращения, с просьбой установить мусорный контейнер на Ключевском карьере. Не так давно, к всеобщей радости он появился, но вскоре, как-то незаметно исчез. Обычно, свои подводные занятия я провожу подальше от берега, там, где нет отдыхающих, а значит и мусора со стеклом. Сегодня поплыл вдоль загаженного берега, облюбованного местным "бомондом", и естественно, обнаружил под водой недавно пропавший мусорный бак»,

- пишет Беленихин, сопровождая пост нецензурными комментариями.



Мужчина обещает попытаться поднять и вернуть контейнер на место в ближайшие дни.

В начале августа, напомним, две девицы утром развлекались тем, что громили мусорные контейнеры во дворе дома по Ругозерскому переулку.