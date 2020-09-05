05 сентября 2020, 11:26
Сотрудника форелеводческого хозяйства в Прионежье поймали на воровстве
Работника, обкрадывающего предприятие, поймали с поличным
В полицию Прионежского района поступило заявление от одного из частных форелеводческих хозяйств о том, что кто-то регулярно крадет форель из садков, сообщает МВД Карелии.
Полиция установила подозреваемого. Им оказался один из работников предприятия, 37-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
«Мужчина имел доступ к лодкам и необходимому для вылова рыбы инвентарю. Когда он в очередной раз похитил 15 штук форели, полицейские задержали его на месте преступления. Ущерб, причиненный незаконными действиями подозреваемого, превысил 10 000 рублей»,
- сообщает полиция.
Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.