Сотрудника форелеводческого хозяйства в Прионежье поймали на воровстве

В полицию Прионежского района поступило заявление от одного из частных форелеводческих хозяйств о том, что кто-то регулярно крадет форель из садков, сообщает МВД Карелии.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался один из работников предприятия, 37-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Мужчина имел доступ к лодкам и необходимому для вылова рыбы инвентарю. Когда он в очередной раз похитил 15 штук форели, полицейские задержали его на месте преступления. Ущерб, причиненный незаконными действиями подозреваемого, превысил 10 000 рублей»,

- сообщает полиция.

Возбуждено уголовное дело, мужчина находится под подпиской о невыезде.