Житель Санкт-Петербурга задержан на карельском предприятии

На охраняемом промышленном объекте в Сортавале 3 сентября задержан житель Санкт-Петербурга, сообщает Росгвардия.

Инцидент произошел вечером, ОМОН приехал на вызов по тревожной кнопке и увидел мужчину с гвоздодёром, который быстро спускался по пожарной лестнице. Скрыться ему не удалось, был задержан.

«На место прибыли собственник объекта и следственно-оперативная группа полиции. При осмотре объекта выяснилась картина произошедшего: злоумышленник по пожарной лестнице добрался до третьего этажа, разбил стекло и проник в помещение, но сработавшая сигнализация нарушила его планы. При установлении личности выяснилось, что 34-летний задержанный зарегистрирован в Санкт-Петербурге», - сообщает Росгвардия.

Полиции предстоит разобраться в целях его визита в Карелию и незаконного проникновения на объект.