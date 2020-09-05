Два с лишним часа пожарные тушили загоревшийся дом в Прионежье

Сложный пожар произошел вечером в субботу в Прионежском районе, сообщает МЧС Карелии.

К тушению дома в Пяжиевой Сельге на улице Пограничная спасатели приступили в 22.04. Потребовалось 9 человек и 3 единицы спецтехники.

На тушение пожара ушло более двух часов, полностью удалось справиться с огнем только в 00.20.

О пострадавших и причиненном ущербе не сообщается.

В МЧС напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить нужно в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.