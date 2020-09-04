Опубликованы фотографии жесткого столкновения на Карельском проспекте

Автомобиль ВАЗ-2116 и внедорожник «Тойта Ленд Крузер Прадо» столкнулись сегодня днем на Карельском проспекте в Петрозаводске.

Ранее мы рассказывали об этом жестком столкновении и публиковали видеозапись с моментом ДТП. По предварительным данным dtpptz.ru, в аварии пострадал водитель отечественного автомобиля.

Судя по кадрам, автомобиль «Лада» на большой скорости ехал по проспекту в сторону улицы Лыжная, обгоняя попутные автомобили.

В районе затяжного поворота ВАЗ не смог разъехаться со встречным внедорожником. От удара машины раскидало по проезжей части – «Тойоту» отбросило на выезд из межкартального проезда. Судя по фото, в «Тойоте» сработали подушки безопасности. Также если внимательно присмотреться к записи, то видно, что буквально через пару минут после столкновения, из разбитой легковушки выбегает человек.

Прибывшим спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы достать водителя легкового автомобиля.

Фото: dtpptz.ru, Натани Макарова, Егор Окулов, Sanya Belyakov, Алексей Терехин, Госавтоинспекция Петрозаводска