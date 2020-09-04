«Уличный гонщик» устроил жесткое ДТП на Кукковке
Жесткая авария произошла в карельской столице, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.
«Сегодня в 15.07 в районе дома № 2 по Карельскому проспекту произошло столкновение автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы, проезд на данном участке затруднен, выбирайте пути объезда»,
– говорится в сообщении дорожной полиции.
Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».
Судя по кадрам, легковой автомобиль на большой скорости ехал по Карельскому проспекту в сторону улицы Лыжной, обгоняя попутные автомобили. В районе дома №2 он не смог разъехаться со встречным легковым автомобилем. Машина раскидало по проезжей части.
Есть ли жертвы и пострадавшие пока неизвестно.
Добавим, на данном участке дороги скорость ограничена 50 км/ч.