«Уличный гонщик» устроил жесткое ДТП на Кукковке

Жесткая авария произошла в карельской столице, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

«Сегодня в 15.07 в районе дома № 2 по Карельскому проспекту произошло столкновение автомобилей. На месте ДТП работают оперативные службы, проезд на данном участке затруднен, выбирайте пути объезда»,

– говорится в сообщении дорожной полиции.

Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо.Ру».

Судя по кадрам, легковой автомобиль на большой скорости ехал по Карельскому проспекту в сторону улицы Лыжной, обгоняя попутные автомобили. В районе дома №2 он не смог разъехаться со встречным легковым автомобилем. Машина раскидало по проезжей части.

Есть ли жертвы и пострадавшие пока неизвестно.

Добавим, на данном участке дороги скорость ограничена 50 км/ч.

