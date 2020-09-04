04 сентября 2020, 16:48
Кроссовер сбил пешехода сегодня утром в Петрозаводске
Пострадавшему в ДТП пешеходу, 1938 года рождения, назначили лечение
Авария с участием пешехода произошла сегодня утром в районе пересечения Лососинского шоссе и Новосельского проезда в столице Карелии.
По информации дорожной полиции, в 8:15 автомобиль «Фольксваген Тигуан» сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне «зебры».
Пешеход, 1938 года рождения, получил травмы. Ему назначили лечение.
Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска