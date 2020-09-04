В Карелии празднование покупки лодочного мотора обернулось его кражей

В краже с проникновением в жилище в Калевальском районе обвиняется 38-летний житель деревни Юшкозеро. Потерпевший заявил в полицию о пропаже лодочного мотора еще в июне. Ущерб был оценен в две тысячи рублей. С его слов, покупку обмывали в компании матери и соседа. Затем к ним в гости заглянул приятель из соседнего населенного пункта.

По версии карельских полицейских, житель Юшкозеро, уходя из гостей, приметил мотор, дождался, когда хозяева заснут, вернулся к дому. Как считают в полиции, мужчина взломал запор на двери и похитил мотор. Впоследствии стражи порядка изъяли лодочный мотор и вернули владельцу.

Между тем, подозреваемый вину не признавал и рассказывал свою версию. С его слов, он ничего не крал, но якобы купил мотор за две бутылки крепкого алкоголя. Но стражи порядка собрали доказательства, указывающие на причастность подозреваемого к краже. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд.

Фото: zen.yandex.ru