В Петрозаводске полиция раскрыла кражу транспортного средства

21-летний петрозаводчанин обратил внимание, что автомобиль ВАЗ-21014, в одном из дворов карельской столицы, в течение длительного времени остается припаркованным, сообщает МВД по РК.

Он решил воспользоваться чужой машиной, но обнаружил, что в ней нет аккумулятора. Тогда, по версии дознания, молодой человек откатил ее в другое место, подыскал аккумуляторную батарею и, сев за руль, отправился в поездку.

Неуверенные маневры водителя привлекли внимание сотрудников ГИБДД. Они установили, что транспортное средство не принадлежит водителю, и связались с истинным владельцем. Тот сообщил, что находится далеко за пределами города, так как работает вахтовым методом. Как только мужчина вернулся, он подал заявление в полицию. Ущерб был оценен в 50 000 рублей.

Подозреваемый свою вину полностью признал. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело.