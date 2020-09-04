В Костомукше женщина систематически воровала на рабочем месте

В полиции Костомукши расследуются уголовные дела по фактам длящихся краж, сообщает МВД Карелии.

Общий ущерб от хищений составил 86 157 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая. 49-летняя женщина созналась в содеянном и рассказала, как похищала деньги и имущество.

В двух случаях она устраивалась на работу продавцом в торговые точки. Когда покупатели приобретали товары, женщина не оформляла чек и все деньги клала себе в карман. Иногда, когда ей самой было необходимо приобрести что-то из ассортимента продуктового магазина, она просто забирала товар без оплаты.

Через некоторое время работодатель назначал день ревизии. Подозреваемая не являлась на работу ни в день проверки, ни после. Деньги, в основном, тратила на алкоголь.

По факту краж возбуждены уголовные дела.