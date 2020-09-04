Прокуратура проверит всех причастных к травме ребенка в Вяртсиля

Прокуратурой Карелии организована проверка по публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о получении 10-летним ребенком серьезной травмы на детской площадке в п. Вяртсиля под Сортавалой, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки будут приняты меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего, владельца детской площадки, соответствия либо несоответствия последней предъявляемым требованиям безопасности. Кроме того, будет дана оценка сведениям о том, что в день инцидента не функционировала «скорая помощь».

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.