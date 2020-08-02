02 августа 2020, 16:43
Девушки утром развлекались в Петрозаводске, громя мусорные баки
Опубликовано видео того, как незатейливо развлекается прекрасная половина человечества
Две девушки, а может и девочки устроили дебош в одном из дворов по Ругозерскому переулку в Петрозаводске.
Дамы откатывали и переворачивали мусорные баки, процесс их очень веселил. Видео опубликовало «Губдейли».
В комментариях читатели изумляются увиденному, что логично. Сомнительная радость – громить баки и разбрасывать мусор, тем более юным дамам.