02 августа 2020, 16:43
Происшествия

Девушки утром развлекались в Петрозаводске, громя мусорные баки

Опубликовано видео того, как незатейливо развлекается прекрасная половина человечества

Две девушки, а может и девочки устроили дебош в одном из дворов по Ругозерскому переулку в Петрозаводске.

Дамы откатывали и переворачивали мусорные баки, процесс их очень веселил. Видео опубликовало «Губдейли».

В комментариях читатели изумляются увиденному, что логично. Сомнительная радость – громить баки и разбрасывать мусор, тем более юным дамам.

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Метки: 
дебош
погром
мусорные баки
Карелия
Петрозаводск