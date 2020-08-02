Девушки утром развлекались в Петрозаводске, громя мусорные баки

Две девушки, а может и девочки устроили дебош в одном из дворов по Ругозерскому переулку в Петрозаводске.

Дамы откатывали и переворачивали мусорные баки, процесс их очень веселил. Видео опубликовало «Губдейли».

В комментариях читатели изумляются увиденному, что логично. Сомнительная радость – громить баки и разбрасывать мусор, тем более юным дамам.