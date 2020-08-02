Водителя зажало, бревна - по всей дороге: подробности ДТП с фурой

Как ранее сообщал портал «Петрозаводск говорит», в субботу, 1 августа в четвертом часу дня с дороги слетала фура, перевозившая лес. Паблик «2 Пожарно-Спасательный отряд ФПС по РК» публикует подробности и фото с места происшествия.

Спасателям пришлось убирать с дороги рассыпавшиеся бревна, проводить работы по деблокированию водителя из кабины автомобиля и использовать гидравлическое оборудование, чтобы избавиться от последствий аварии.

По сообщению ведомства, водитель госпитализирован в межрайонную больницу.