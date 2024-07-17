Песок в Песках проверила инспекция мэрии и не зря осталась недовольна

В Петрозаводск к середине июля наконец-то пришло лето, и северяне потянулись к водоемам. Самый популярный пляж в столице республики – это Пески. Ровно 20 лет назад на пляж прибыли все возможные службы, начиная с СЭС и заканчивая спасателями. Проверили и остались недовольны. Стыдно сказать, но убирать его приходили активисты, а не те, кто должен этим заниматься по своему профилю.

За несколько лет до этого городская администрация сдала пляж Пески в долгосрочную аренду частной фирме. Все петрозаводчане предвкушали, что наконец-то это место станет ухоженным и оборудованным. На территории пляжа открылась шашлычная. Летом в это место постоянно приезжали отдыхать мамы с малышами, ведь в те годы это был единственный не «дикий», а разрешенный властями пляж. Водолазы там исследовали дно Онежского озера и даже выделили место под «детский пляж». Единственным требованием мэрии было поддержание чистоты. И какое-то время все было в порядке.

Но летом 2004 года кое-что изменилось. «Пока здесь не было конкурентов, мы отвечали за весь пляж, - не скрывал частный предприниматель Виктор Горобцев. – Не вопрос! Все претензии были к нам. На сегодня здесь кроме нас стоит еще четыре точки (общепита). А ответственность осталась все равно на нас». Виктор не раз проводил разъяснительные беседы с нерадивыми хозяевами этих точек. Все напрасно.

«Мы подходили, чтобы это решить как-то. Чтобы или силами наших уборщиков это убирать, либо чтобы они на себя это взяли, но они не хотят. Ссылаются на то, что они здесь временно. Поторгуют месяц-два и уйдут. Им это не надо. Для них это лишние расходы», - рассказал Виктор Горобцев. Поэтому получилось так – где была территория частного предпринимателя Горобцева, там убирали. Стоило отойти на три шага – там было грязно, санитарные нормы нарушались. Чиновники администрации Петрозаводска, по принципу «слышишь звон, да не знаешь, где он», вместо того чтобы действительно наказать виновных, насылали всевозможные проверки на того, кто радел за эту территорию. А вообще быть арендатором пляжа в Песках мало кто хотел. Хорошо памятен был случай, что двоих таких арендаторов убили.

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В Центре народного творчества открылась выставка «Диалог со зрителем», в которой приняли участие художники и ремесленники из Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии.

Диалоги со зрителем на выставке вели многие умельцы, уместившие в небольшом зале ЦНТ более полусотни своих работ. Некоторые мастера предлагали свои творения на продажу, поэтому красивое слово «диалог» можно было заменить на рыночное «базар». Но в любом случае разговаривали ремесленники со зрителем преимущественно о древних местных традициях. О том, как лепили посуду и игрушки из глины, как ткали ковры, как шили костюмы, как плели салфетки.

С одним из авторов журналисты познакомились поближе. «Стремление одно – чтобы наш карельский зритель больше интересовался нашей карельской культурой. Я, в частности, занимаюсь «Калевалой» уже несколько лет», - рассказал Игорь Гашков, резчик по дереву. Он открыл для себя древний эпос давно, когда участвовал в спектаклях фольклорного театра «Карельская горница», посвященных историям разных рун. Поначалу Игорь просто оформлял спектакли, потом начал вырезать «Калевалу» в картинках. На его больших панно были собраны все приключения героев. Мы могли бы назвать это деревянным комиксом. Мастер Игорь Гашков считал, что это – древняя традиция: «Раньше церкви расписывали фрагментами Библии. Потому что неумеющий читать народ приходил и смотрел картинки. И таким образом изучал Священное писание. Так же можно изучать и «Калевалу!» Читать ее тяжело, а по картинкам смотреть легко».

Кстати, сам Игорь был знаком с переживаниями калевальцев отнюдь не по картинкам. В какой-то степени он и сам был эпическим героем, про которых в старину слагали руны. На деревянных ладьях в 1990 году он ходил в числе других участников клуба «Полярный Одиссей» в Турцию, Грецию и Египет. А в своем триптихе, представленном на выставке, он рассказал, как герои эпоса отправляются за мельницей Сампо, усыпляют Лоухи звуками кантеле и спасаются бегством.

Таким было 17 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»