Первых пострадавших от норовируса начали выписывать из больницы

Первых пострадавших от норовируса ветеранов начали выписывать из инфекционной больницы в Петрозаводске. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Семерых постояльцев Петрозаводского дома-ветерана выпишут из больницы 9 октября.

«Состояние остальных пациентов средней тяжести. Течение заболевания в пожилом возрасте и при массовых заболеваниях всегда разное, порой непредсказуемое»,

- сказал Охлопков.

С 4 октября в Роспотребнадзор сообщили о 23 случаях острых кишечных инфекций среди постояльцев дома-интерната. Возбудителем инфекции оказался норовирус. // фото freepik.com