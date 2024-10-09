09 октября 2024, 13:40
Первых пострадавших от норовируса начали выписывать из больницы
Из 23 пожилых постояльцев дома-ветеранов выписали семерых
Первых пострадавших от норовируса ветеранов начали выписывать из инфекционной больницы в Петрозаводске. Об этом сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Семерых постояльцев Петрозаводского дома-ветерана выпишут из больницы 9 октября.
«Состояние остальных пациентов средней тяжести. Течение заболевания в пожилом возрасте и при массовых заболеваниях всегда разное, порой непредсказуемое»,
- сказал Охлопков.
С 4 октября в Роспотребнадзор сообщили о 23 случаях острых кишечных инфекций среди постояльцев дома-интерната. Возбудителем инфекции оказался норовирус. // фото freepik.com