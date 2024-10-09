Вспышка кишечной инфекции произошла в доме-интернате для ветеранов

В социальном учреждении в Петрозаводске, постояльцами которого являются пожилые люди, с 4 октября фиксируют случаи острых кишечных инфекций. У пострадавших выявлен – норовирус.

В Роспотребнадзоре говорят о 23 случаях. Все заболевшие – получатели социальных услуг ГБСУ СО «Петрозаводский дом-интернат для инвалидов». Пожилые люди госпитализированы в инфекционную больницу. Заболевания протекают преимущественно в средне-тяжелой форме.

В социальном учреждении провели санитарно-эпидемиологическое расследование, были проведены лабораторные исследования. Предположительно, инфекция могла попасть в дом-интернат извне.

«Групповое заболевание обусловлено контактно-бытовым путем передачи инфекции, предположительно вследствие заноса инфекции. Данных за пищевое отравление получателей социальных услуг не установлено»,

- прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Всех, кто находился в контакте с заболевшими, проверяют. Проверяют и организацию, отвечающую за питание.

В доме-интернате проверили дезинфекцию. Эпидрасследование продолжается.

Ранее депутат ЗС РК Инна Болучевская рассказала о нечеловеческих условиях и нехватке персонала. // фото: Антонина Кябелева