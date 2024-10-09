В Госавтоинспекции рассказали, кто устроил ДТП на парковке

62-летняя женщина за рулем автомобиля «Фольксваген» не убедилась в безопасности маневра при движении задним ходом. Так прокомментировали в ГАИ аварию на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске.

В итоге ее автомобиль наехал на «Хонду» и вытолкал иномарку с парковки в фонарь.

Автомобиль и опора уличного освещения оказались повреждены. В ГАИ призвали водителей быть внимательными при движении задним ходом. // фото участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»