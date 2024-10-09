«Фольксваген» вытолкнул «Хонду» с парковки в фонарь на Древлянке

Вечером 8 октября на Древлянке произошла необычная авария.

Автомобиль задом вытолкнул другую легковушку с парковочного места на бульваре Интернационалистов. В итоге «Хонда Цивик» врезалась в фонарь и погнула его.

Момент аварии попал в объектив камеры наблюдения. Записью поделились подписчики паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В комментариях появилось пояснение и от водителя «Хонды»: «Женщина на «Поло» перепутала педали и вытолкнула меня на газон. Я была припаркована на месте «Поло».

Другие пользователи посочувствовали и пожелали автолюбительнице терпения и сил в данной ситуации. // фото и видео участников паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»