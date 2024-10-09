Российские туристы пострадали в ДТП по дороге в турецкий аэропорт

Автобус перевернулся на курорте Фетхие в Турции по пути в аэропорт в ночь на 8 октября. В автобусе находились одиннадцать российских туристов.

По сообщению портала 78.ru, водитель напугал пассажиров дерзкой ездой. Предположительно, он мог не справиться с управлением, трансфер повело, затем автобус несколько раз перевернулся.

Пять пассажиров добрались до аэропорта и улетели домой, сообщает «Пятый канал». Одного из потерпевших по прибытии в Россию доставили в реанимацию. Остальных пассажиров доставили в турецкую больницу. // фото unsplash.com/ iotech