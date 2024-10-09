09 октября 2024, 12:29
Автомобили столкнулись на опасном перекрестке на Кукковке
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на улице Ровио
Сегодня в 11:20 в Петрозаводске на пересечении улиц Ровио и Генерала Фролова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, поворачивавший со второстепенной дороги, не уступил машине, ехавшей по главной. Произошло столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink