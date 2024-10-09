Автомобили столкнулись на опасном перекрестке на Кукковке

Сегодня в 11:20 в Петрозаводске на пересечении улиц Ровио и Генерала Фролова произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, поворачивавший со второстепенной дороги, не уступил машине, ехавшей по главной. Произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено. // Фото: скриншот видео CityLink