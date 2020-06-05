Первые заболевшие Covid-19 появились в домах-интернатах Карелии

Случаи заражения коронавирусом отмечены в стационарных учреждениях соцобслуживания в Карелии. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

Часть из этих заведений переведена на закрытый режим работы. Сотрудники учреждений работают сменами по 14 суток, в течение этого времени они не могут покинуть их территорию.

Это Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, психоневрологический интернат «Черемушки», Видлицкий дом-интернат, Медвежьегорский психоневрологический интернат (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке Пиндуши), Ладвинский детский дом-интернат и Центр помощи детям «Надежда». В случае необходимости готовы перейти на такой режим и остальные подобные учреждения, отметил Парфенчиков.

Напомним: накануне стало известно, что сотрудникам закрытых соцучреждений начали выплачивать деньги за дополнительную нагрузку и закрытый режим работы.