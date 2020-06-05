Верховный суд РК решил судьбу директора Кольского ДРСУ Гугалинского

5 июня 2020 года в Верховном суде Карелии решалась дальнейшая судьба директора ООО «Кольское ДРСУ» Юрия Гугалинского. В этом уголовном деле необычным было все.

Процесс над Гугалинским начался в конце 2019 года в Медвежьегорском районном суде в переполненном слушателями зале. Жители Медвежьегорска пришли поддержать руководителя крупного дорожного предприятия района. Суд длился три месяца, но на каждое судебное заседание приходили люди, возмущенные самим фактом появления уголовного дела против Юрия Гугалинского.

Руководителя Кольского ДРСУ обвиняли в том, что в 2016-2017 годах он подписал фиктивные договоры с ООО «Служба заказчика», дочерней фирмой скандально известной питерской компании ООО «Ремстройкомплект».

Юрий Гугалинский не отрицал, что вынужден был пойти на подписание мнимых договоров на аренду техники со «Службой заказчика» на общую сумму 8,7 миллиона рублей. В противном случае, утверждал он и другие директора ДРСУ, проходившие по делу в качестве свидетелей, «Служба заказчика» отказывалась перечислять деньги за выполненные работы.

Гугалинский говорил, что если бы он не подписал заведомо кабальные договоры, то предприятие ждало бы неминуемое банкротство. У гособвинения не было ни единого, даже малейшего факта, что Гугалинский был как-то сам заинтересован в проведении сомнительных сделок. Фактически сторона обвинения не смогла представить суду убедительный мотив с корыстной подоплекой, толкнувший Гугалинского на подписание фиктивных документов. Разве что ему нужно было поставить в вину то, что он хотел спасти свое предприятие от краха.

События, инкриминируемые директору Кольского ДРСУ, относятся к периоду, когда Карелию возглавлял Александра Худилайнен. Тогда фактически происходило уничтожение дорожной отрасли республики. Схема, с помощью которой была разрушена система дорожного хозяйства Карелии, а огромные бюджетные средства перекочевали в карманы ее авторов, хорошо известна.

В Карелии провели аукцион, который был «заточен» под питерскую компанию ООО «Ремстройкомплект». Чиновники сделали все, чтобы именно она получила на содержание и обслуживание фактически все дороги республики. Карельским ДРСУ оставалась незавидная роль субподрядчиков, которых «давили» экономически при поддержке административного ресурса. Стоимость работ, которые выполняли карельские предприятия, была занижена на 20-30 процентов. Если директора дорожных предприятий отказывались подписывать кабальные договоры, им просто не платили деньги за уже выполненные работы. На стороне ООО «Ремстройкоплекта» «играл» Александр Худилайнен и чиновники, отвечающие за состояние дорожной отрасли.

Фамилия бывшего губернатора не раз мелькала в судебных заседаниях по уголовным делам против фактического владельца ООО «Ремстройкомплект» Игоря Чичина, начальника управления автомобильных дорог Карелии (Управтодор) и его заместителя. Было доказано, что именно Худилайнен, водивший знакомство с Чичиным, обеспечил трудоустройство «нужных» людей на руководящие должности в Управтодоре РК.

Несмотря на явную заинтересованность представителей власти в незаконном обогащении ООО «Ремстройкомплекта» за счет обнищания карельских предприятий, и Гугалинский, и его коллеги не побоялись тогда публично выступать против уничтожения ДРСУ. Пресс-конференции, выступления на правительственных совещаниях, письма в различные властные структуры, обращения в правоохранительные органы… Каких только попыток защитить предприятия от разорения не предпринимали директора карельских ДРСУ.

Но в тот момент и в полиции, и в ФСБ, и в прокуратуре «не заметили» никаких нарушений. Только после ухода Александра Худилайнена с поста губернатора правоохранительные органы вдруг очнулись от долгого забытья. И с таким пылом стали расследовать преступления прошлых лет, что в число злоумышленников «записали» и самого Гугалинского, который вместе с коллегами на протяжении долгого времени пытался достучаться до органов правопорядка.

Редкий случай, но за директора Кольского ДРСУ заступился глава РК Артур Парфенчиков, который направил обращение в карельский Следком с просьбой прекратить уголовное преследование. Но руководитель СУСК по РК Евгений Швец заявил, что работа ведется и по другим аналогичным делам. Было очевидно, что от того, чем закончится процесс над Гугалинским, зависит судьба и других директоров дорожных предприятий.

20 марта 2020 года судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин вынес оправдательный приговор директору Кольского ДРСУ Юрию Гугалинскому. Приговор был встречен аплодисментами присутствующих в зале горожан. Радость людей несложно понять, учитывая, как редко в последнее время можно с уверенность сказать, что справедливость восторжествовала.

Прокуратура Карелии обжаловала приговор в Верховном суде РК. Из-за эпидемии коронавируса на заседание Верховного суда РК не попали ни журналисты, ни жители Медвежьегорска, которые хотели приехать в Петрозаводск и поддержать Гугалинского.

Как сообщила из зала заседания адвокат Гугалинского Елена Аскерова, Верховный суд Карелии оставил приговор медвежьегорского суда без изменения. Это означает, что Юрий Гугалинский полностью оправдан.