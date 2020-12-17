Парламент Карелии принял бюджет региона в окончательном чтении

Законодательное собрание Карелии проголосовало за бюджет региона на 2021 год. Доходы бюджета республики прогнозируются в объеме 51 миллиарда рублей, расходы - 55,7 миллиарда рублей. Дефицит, таким образом, составит 4,7 миллиарда рублей.

Для сравнения, в прошлом году бюджет еще в первом чтении имел доходную часть 55,6 миллиарда рублей, а расходную - без малого 58 миллиардов. Глава Карелии Артур Парфенчиков в своем выступлении перед депутатами отметил, что формирование и принятие главного финансового документа проходит в тяжелых реалиях из-за пандемии коронавируса.

– Доходная часть бюджета понесла существенные потери. Хотя индекс промышленного производства вырос, поступления в бюджет от прибыли снизились из-за негативных процессов в мировой экономике, - сказал губернатор.

Подробнее о том, как поделили государственные деньги, вы можете прочесть в материале «Бюджет Карелии заметно похудел, но не для чиновников». Фото rk.karelia.ru