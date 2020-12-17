Карельские депутаты проголосовали за повышение штрафов за граффити

Законодательное собрание Карелии одобрило закон об увеличении штрафов за незаконное размещение объявлений, листовок и иных информационных материалов - в первую очередь граффити. Изменения в региональный закон об административных правонарушениях предложил депутат Леонид Лиминчук.

Как говорится в пояснительной записке, в Карелии проведена большая работа по благоустройству городов к 100-летию образования республики. При этом участились случаи нанесения граффити и других рисунков на здания, в том числе - на свежевыкрашенные фасады. Автор законопроекта отмечает, что существующее сейчас наказание не отпугивает нарушителей. Так, для граждан установлены штрафы от одной тысячи до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Изменения предполагают, что штрафы за первое правонарушение будут удвоены: для граждан - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; для юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. За повторное нарушение наказание еще жестче: для граждан - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Автор законопроекта полагает, что эти меры позволят сократить количество административных правонарушений в данной сфере. Законопроект принят в первом чтении, его продолжат рассматривать в новом году. Фото koutipandoras.gr