Парфенчиков сообщил о гибели пятерых военных из Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели пятерых военнослужащих из нашей республики. Информация опубликована на странице губернатора в соцсети.

Погиб рядовой Денис Доркин из Костомукши. Служил гранатометчиком десантно-штурмового батальона.

Погиб рядовой Михаил Гошкоев из Петрозаводска. Он также был гранатометчиком десантно-штурмового батальона.

Погиб рядовой Алексей Волошин из Петрозаводска. Служил стрелком-помощником гранатометчика десантно-штурмового батальона.

Погиб сержант Юрий Сысуев из Петрозаводска. Он был заместителем командира разведывательного взвода.

Погиб сержант Юрий Эйхорст из Кондопоги. Он был командиром отделения десантно-штурмового батальона.

Артур Парфенчиков принес соболезнования родным и близким погибших бойцов. // Фото: unsplash.com, страница Артура Парфенчикова / vk.com