15 февраля 2023, 18:01
Общество

Денис Доркин из Костомукши погиб в зоне спецоперации

Глава карельского города сообщил о гибели военнослужащего

Глава Костомукши Сергей Новгородов сообщил о гибели в зоне спецоперации жителя города Дениса Доркина. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети.

Официальные документы, подтверждающие гибель военнослужащего в зоне СВО, сегодня были получены от представителя воинской части, где тот служил. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Напомним, ранее сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на СВО еще трех жителей Карелии - Николая Козлова, Андрея Федорова и Эдуарда Пахомова. // Фото со страницы Сергея Новгородова / vk.com

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Костомукша
денис доркин
сергей новгородов
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военнослужащий
спецоперация
новости Карелии