Денис Доркин из Костомукши погиб в зоне спецоперации

Глава Костомукши Сергей Новгородов сообщил о гибели в зоне спецоперации жителя города Дениса Доркина. Об этом чиновник рассказал на своей странице в соцсети.

Официальные документы, подтверждающие гибель военнослужащего в зоне СВО, сегодня были получены от представителя воинской части, где тот служил. Градоначальник выразил соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Напомним, ранее сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о гибели на СВО еще трех жителей Карелии - Николая Козлова, Андрея Федорова и Эдуарда Пахомова. // Фото со страницы Сергея Новгородова / vk.com