Детские и спортивные площадки активно расчищают в Петрозаводске

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают содержать объекты пешеходной инфраструктуры Петрозаводска. Мобильные бригады и техника работают в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас основные работы сосредоточены на детских и спортивных площадках Петрозаводска. Также специалисты ежедневно посыпают и очищают лестницы и пешеходные мостики карельской столицы.

Перед Днем защитника Отечества идет уборка в местах проведения традиционных мероприятий - у Вечного огня, на площади Ленина, в Советском сквере, на аллее Карельского фронта, у стелы «Город воинской славы».

Петрозаводчанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска