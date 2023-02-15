15 февраля 2023, 17:40
Детские и спортивные площадки активно расчищают в Петрозаводске
Техника и мобильные бригады трудятся в разных районах столицы Карелии
Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают содержать объекты пешеходной инфраструктуры Петрозаводска. Мобильные бригады и техника работают в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.
Сейчас основные работы сосредоточены на детских и спортивных площадках Петрозаводска. Также специалисты ежедневно посыпают и очищают лестницы и пешеходные мостики карельской столицы.
Перед Днем защитника Отечества идет уборка в местах проведения традиционных мероприятий - у Вечного огня, на площади Ленина, в Советском сквере, на аллее Карельского фронта, у стелы «Город воинской славы».
Петрозаводчанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото мэрии Петрозаводска