Парфенчиков сообщил о погибших в зоне СВО бойцах из Карелии

Николай Козлов, Андрей Федоров и Эдуард Пахомов из Карелии погибли в зоне специальной военной операции. Печальное известие сегодня сообщил в своем аккаунте губернатор Артур Парфенчиков.

По словам главы региона, бойцы были там, где труднее всего - на переднем фланге сражения. Имена героев, по словам Парфенчикова, останутся навсегда в нашей памяти.

Ефрейтор Николай Козлов из Кондопоги был связистом десантно-штурмового батальона. О гибели бойца еще 9 февраля сообщали глава районной администрации Дмитрий Зацепин.

Сержант Андрей Федоров из Пряжинского района был заместителем командира взвода, войсковой части. Прапорщик Эдуард Пахомов из Сегежи был помощником гранатометчика десантно-штурмового батальона.

«Низко кланяюсь их мужеству и подвигу. Приношу глубокие соболезнования близким», - написал глава Карелии. // фото на главной unsplash.com