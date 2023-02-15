Предполагаемого преступника ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске разыскивают подозреваемого в совершении преступления. Всех, кто что-то знает о нем, просят помочь в МВД Карелии.

Дмитрий Александрович Трофимов 1976 года рождения предположительно совершил кражу. Что именно и где он похитил, не сообщается.

Всех располагающих информацией о его местонахождении полиция просит сообщить по номерам: 8 911 415 25 87, 8 8142 739 154 или 02. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии