Лихач около Петрозаводска влетел в Tesla и покалечил водителя

Мужчине за рулем электромобиля Tesla в День влюбленных не повезло на трассе в Карелии. В его машину въехал лихач на Toyota Avensis в Прионежском районе, сообщили в Госавтоинспекции РК.

Авария случилась 14 февраля на 74-м километре автодороги А-215. Известно, что 49-летний мужчина на японской иномарке выехал на «встречку» в 12:30 и врезался в электромобиль.

В результате обе машины повреждены, 44-летний водитель Tesla получил травмы. Обстоятельства ДТП устанавливаются. // фото: ГИБДД Петрозаводска