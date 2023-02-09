Еще один военнослужащий из Карелии погиб в ходе спецоперации

Военнослужащий из Карелии погиб на территории ЛНР. Об этом сообщил глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин на своей официальной странице ВКонтакте.

- Сегодня к нам пришла трагическая весть. В зоне проведения специальной военной операции, на территории Луганской народной республики, погиб наш земляк Николай Козлов,

- написал он.

Зацепин обещал позднее сообщить о времени и месте прощания с военным и выразил соболезнования его родным и близким. // фото: Дмитрий Зацепин / ВКонтакте/ freepik.com