Выброшенная из окна бутылка разбила стекло машины в Петрозаводске

Лобовое стекло автомобиля разбила выброшенная из окна бутылка. Хозяйка машины написала об этом в группе «Моя Древлянка | Сообщество жителей» ВКонтакте.

Это случилось около дома № 3 на улице Древлянка. Фотографии и видео женщина опубликовала.

Она рассказала, что через 15 минут из подъезда вышел пьяный мужчина и стал искать ту самую бутылку.

- Через некоторое время за этой бутылкой спустились два мужчины, один из которых возможный хозяин квартиры, из которой была выброшена бутылка (так как он находился в шортах и тапочках),

- уточнила женщина.

Она обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Сейчас горожанка ищет тех, кто может ей помочь опознать мужчин. // фото, видео: «Моя Древлянка | Сообщество жителей»/ВКонтакте