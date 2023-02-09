09 февраля 2023, 17:41
Выброшенная из окна бутылка разбила стекло машины в Петрозаводске
Хозяйка поврежденного автомобиля ищет неизвестных мужчин
Лобовое стекло автомобиля разбила выброшенная из окна бутылка. Хозяйка машины написала об этом в группе «Моя Древлянка | Сообщество жителей» ВКонтакте.
Это случилось около дома № 3 на улице Древлянка. Фотографии и видео женщина опубликовала.
Она рассказала, что через 15 минут из подъезда вышел пьяный мужчина и стал искать ту самую бутылку.
- Через некоторое время за этой бутылкой спустились два мужчины, один из которых возможный хозяин квартиры, из которой была выброшена бутылка (так как он находился в шортах и тапочках),
- уточнила женщина.
Она обратилась в полицию, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали. Сейчас горожанка ищет тех, кто может ей помочь опознать мужчин. // фото, видео: «Моя Древлянка | Сообщество жителей»/ВКонтакте