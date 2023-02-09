Дело убившего приятеля одним ударом мужчины передали в суд

Дело об убийстве 52-летнего мужчины в Петрозаводске передали в суд. Фигурант – его знакомый, с которым они вместе проводили время, сообщили в СУ СКР по региону.

Как мы уже писали, это случилось в ноябре минувшего года. Мужчины вместе находились в комнате одного из общежитий в Петрозаводске. Один нанес другому удар в грудь в ходе ссоры. Потерпевший погиб на месте.

Фигурант уголовного дела ранее не был судим, раскаялся в том, что сделал. Его заключили под стражу и скоро будут судить. // фото: СУ СКР по региону