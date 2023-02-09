09 февраля 2023, 17:09
Дело убившего приятеля одним ударом мужчины передали в суд
Двое поссорились, один в могиле, другой за решеткой
Дело об убийстве 52-летнего мужчины в Петрозаводске передали в суд. Фигурант – его знакомый, с которым они вместе проводили время, сообщили в СУ СКР по региону.
Как мы уже писали, это случилось в ноябре минувшего года. Мужчины вместе находились в комнате одного из общежитий в Петрозаводске. Один нанес другому удар в грудь в ходе ссоры. Потерпевший погиб на месте.
Фигурант уголовного дела ранее не был судим, раскаялся в том, что сделал. Его заключили под стражу и скоро будут судить. // фото: СУ СКР по региону