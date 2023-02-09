Подозреваемого в коррупции Георгия Хе арестовали на два месяца

Подозреваемого в коррупции главного государственного инспектора регионального подразделения Ростехнадзора Георгия Хе арестовали на два месяца. Такую меру пресечения для карельского чиновника определил сегодня Петрозаводский городской суд. По информации газеты «Известия», Хе пробудет в заключении до 6 апреля.

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 6 миллионах рублей. При этом в уголовном деле фигурирует посредник. Хе был задержан 8 февраля в рабочем кабинете.

«Чиновник получил через посредника незаконное денежное вознаграждение. Взамен он выдал руководству одного из предприятий лесопромышленного комплекса и представителей бизнеса разрешительные документы на допуск к эксплуатации электрического оборудования - ранее эту процедуру отказывался согласовывать»,

- сообщали в МВД по Карелии.

Ранее СМИ сообщали, что взятку чиновник получил от руководства Соломенского лесозавода. По данным «Известий», вместе с Георгием Хе в получении незаконного вознаграждения подозревают гендиректора ООО «ТД Промтехмаркет» Мухоморова А. и инженера предприятия Алексеева Р. // фото пресс-служба МВД по РК