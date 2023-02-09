Собака в Кеми укусила школьника, администрация заплатит его семье

Школьника в Кеми покусала бездомная собака. Она напала на ребенка в подъезде и укусила в живот, врачи зафиксировали раны. Прокурор подал иск с требованием взыскать с районной администрации компенсацию морального ущерба, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Проверка вывила, что пес был без поводка и ошейника, хозяина не нашли. Из этого сделали вывод, что собака бездомная. Школьник не только получил травмы, но и сильно испугался, впал в шок.

По закону регулированием численности безнадзорных животных должны заниматься органы государственной власти. Поэтому ответчиком по делу признали администрацию Кемского района.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с местных властей в пользу семьи школьника 20 тысяч рублей. // фото: freepik.com