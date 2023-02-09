Петрозаводчанин устал идти пешком и угнал машину забывчивого рыбака

Незадачливый рыбак оставил иномарку незапертой на обочине дороги и лишился автомобиля. Угонщика задержали, он не хотел похищать машину – просто решил доехать на ней до дома, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в июле прошлого года в Прионежском районе, когда 60-летний мужчина отправился на рыбалку. Он припарковал Daewoo Nexia и не запер, а сам ушел на расположенный поблизости водоем.

Мимо из села Деревянное возвращался домой 29-летнйи петрозаводчанин. Он решил воспользоваться возможностью, перемкнул провода и запустил двигатель. На угнанной машине отправился в Петрозаводск.

Через несколько часов владелец обнаружил пропажу автомобиля и сообщил об этом в полицию, угонщика оперативно задержали. Его осудили на год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. // фото: freepik.com