Мужчину, финансировавшего террористов, осудили в Карелии

Мужчину, причастного к совершению преступления террористической направленности, осудили в Карелии. О приговоре сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Гражданин одной из стран ближнего зарубежья проживал в Петрозаводске. Как считают силовики, он одобрял деятельность запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Желая оказать содействие запрещенной организации, мужчина 1 января и 12 февраля 2022 года в соцсетях познакомился с ее участниками, узнал реквизиты их счетов. В итоге мужчина перевел террористам 23 тысячи рублей. В марте в отношении него возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ, ч. 1.1 «содействие террористической деятельности».

В конце декабря 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным в двух эпизодах и приговорил к заключению. Мужчину осудили на 9 лет, из них 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу. // фото пресс-служба УФСБ по РК

*Организация признана террористической и запрещена в России