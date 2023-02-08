08 февраля 2023, 19:47
Мужчина в Петрозаводске убил знакомого ударом ножа в сердце
Убийцу в карельской столице заключили под стражу и будут судить
Жителя Петрозаводска обвиняют в совершении убийства знакомого. Инцидент произошел дома у горожанина, сообщили в прокуратуре Карелии.
В конце октября прошлого года оба мужчины находились там и поссорились. Хозяин схватил кухонный нож и ударил в грудь 52-летно оппонента. Было возбуждено уголовное дело, агрессора заключили под стражу.
Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, скоро его вручат фигуранту и направят дело в суд. // фото: freepik.com