Мужчина в Петрозаводске убил знакомого ударом ножа в сердце

Жителя Петрозаводска обвиняют в совершении убийства знакомого. Инцидент произошел дома у горожанина, сообщили в прокуратуре Карелии.

В конце октября прошлого года оба мужчины находились там и поссорились. Хозяин схватил кухонный нож и ударил в грудь 52-летно оппонента. Было возбуждено уголовное дело, агрессора заключили под стражу.

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, скоро его вручат фигуранту и направят дело в суд. // фото: freepik.com