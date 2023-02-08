Устроившего драку в Кемской ЦРБ обязали вернуть «арктическую» выплату

Бывшего завотделением Кемской ЦРБ обязали возвратить единовременную выплату, полученную за работу в Арктической зоне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Иск подала администрация больницы, потому что врач не хотел отдавать деньги добровольно. Он получил их, когда заключил трудовой договор на 5 лет и устроился работать терапевтом.

Однако доктор уволился раньше – в прошлом году. Это произошло после громкого скандала с дракой. Потасовку из-за пациента устроили два медика. Больной потом умер, один из врачей ушел на больничный, а потом написал заявление об увольнении.

Он покинул должность еще до начала проверки. По ее итогам защищавшего интересы пациента терапевта наказали в дисциплинарном порядке. // фото: «КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия»/ВКонтакте