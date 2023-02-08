Мужчина до смерти забил старшего товарища и отправился за решетку

Двое мужчин вместе выпивали в поселке Чална Пряжинского района и поссорились. Один до смерти забил другого, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Приятели вступили в конфликт в ходе застолья, 46-летний местный житель сильно избил 60-летнего собутыльника.

Тот скончался в результате множества телесных повреждений. Возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемого взяли под стражу. Суд признал его виновным и отправил на 8 лет в колонию строгого режима. // фото: freepik.com