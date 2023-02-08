08 февраля 2023, 17:02
Разгоряченный алкоголем житель Карелии жестоко избил приятеля на кухне
Следователи возбудили уголовное дело после конфликта двух знакомых в Кеми
36-летнего жителя Кеми подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого. От рук агрессора пострадал 50-летний мужчина.
События развивались в декабре прошлого года. Мужчины были в квартире, когда между ними вспыхнул конфликт. Разгоряченный алкоголем мужчина, как предполагают следователи, избил 50-летнего мужчину. Причиненные потерпевшему повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. // фото пресс-служба СУ СК по РК