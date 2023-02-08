Разгоряченный алкоголем житель Карелии жестоко избил приятеля на кухне

36-летнего жителя Кеми подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью своего знакомого. От рук агрессора пострадал 50-летний мужчина.

События развивались в декабре прошлого года. Мужчины были в квартире, когда между ними вспыхнул конфликт. Разгоряченный алкоголем мужчина, как предполагают следователи, избил 50-летнего мужчину. Причиненные потерпевшему повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. // фото пресс-служба СУ СК по РК