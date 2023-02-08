08 февраля 2023, 16:17
Страшное ДТП с участием 4 машин произошло в центре Петрозаводска
Легковушку занесло, она на скорости врезалась в другие автомобили
Днем 8 февраля в центре Петрозаводска случилась серьезная авария. Четыре легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова, передает dtpptz.ru.
Все машины ехали вверх по проспекту Ленина, авария произошла в 14:31 и попала в кадр камеры видеонаблюдения.
Одна легковушка перестраивалась, другой автомобиль стал маневрировать, уходя от столкновения с ней. Он двигался по правой полосе, внезапно машину занесло.
Она врезалась в стоящие в левой полосе машины. От сильного удара легковушку развернуло на 360 градусов. Повреждения получили все четыре автомобиля. // фото, видео: dtpptz.ru