Страшное ДТП с участием 4 машин произошло в центре Петрозаводска

Днем 8 февраля в центре Петрозаводска случилась серьезная авария. Четыре легковых автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Андропова, передает dtpptz.ru.

Все машины ехали вверх по проспекту Ленина, авария произошла в 14:31 и попала в кадр камеры видеонаблюдения.

Одна легковушка перестраивалась, другой автомобиль стал маневрировать, уходя от столкновения с ней. Он двигался по правой полосе, внезапно машину занесло.

Она врезалась в стоящие в левой полосе машины. От сильного удара легковушку развернуло на 360 градусов. Повреждения получили все четыре автомобиля. // фото, видео: dtpptz.ru