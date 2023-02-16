Житель Карелии Юрий Эйхорст погиб в ходе спецоперации

Глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин сообщил о гибели в ходе спецоперации жителя района Юрий Эйхорста. Информация опубликована на странице чиновника в соцсети.

По словам Зацепина, о смерти нашего земляка стало известно сегодня. Глава района принес соболезнования родным и близким военнослужащего.

Напомним, накануне пришла информация о гибели четырех жителей Карелии в зоне СВО. О трех погибших сообщил Артур Парфенчиков, еще об одном - глава Костомукши. // Фото со страницы Дмитрия Зацепина / vk.com