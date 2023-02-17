Два парикмахера из Петрозаводска поборются за миллион на ТНТ

Лучшие парикмахеры-стилисты будут сражаться в новом шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ (16+). В проекте примут участие два мастера из Петрозаводска, сообщили в телекомпании.

Вести проект будет Глюк’oZа, в жюри войдут стилист-имиджмейкер Евгений Жук, стилист ESTEL Professional Никита Кавлакан и фешн-блогер Карина Нигай.

Парикмахеры из Петрозаводска Виктория Гелашвили и Кристина Ахонен получат шанс проявить себя уже 25 февраля. В этот день программа выйдет в эфир на ТНТ.

В финале останется всего трое участников, только одному из них достанется приз - миллион рублей. // фото: отдел продвижения в Санкт-Петербурге и СЗФО ООО «ГПМ СПБ»